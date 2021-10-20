Veteran milli güreşçiler Yunanistan'da madalya almaya devam ediyor

Yunanistan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya daha aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Loutraki kentinde düzenlenen şampiyonada dün iki madalya alan ay-yıldızlı sporcuların, ikinci günü 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladığı belirtildi.

Serbest stilde C kategorisi 130 kiloda Mükerrem Yenici'nin finalde Macaristan'dan Janos Szlavik'i 7-2 yenerek altın madalyaya uzandığı aktarıldı.

Yine C kategorisinde 100 kiloda mindere çıkan Aydın Halimoğlu ile D kategorisi 78 kiloda Osman Önder'in de üçüncülük maçlarında rakiplerini yenerek bronz madalya aldığı kaydedildi.