Spor ve yardımseverlik aynı çatı altında: Askıda Ekmek Turnuvası

– CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in geleneksel hale gelen Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın ikincisi için kura çekimleri Yozgat ve Tokat'ın ardından Sivas'ta yapıldı. Üç ildeki kamu ve özel kurum çalışanlarının yer alacağı turnuvanın sonunda şirket ilk üç takım adına ihtiyaç sahipleri için askıya ekmek bırakacak.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 'enerjimizi paylaşarak çoğaltalım' sloganı ile başlatılan Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın ikincisi için kura çekimleri tamamlandı. Sivas, Tokat ve Yozgat'taki kamu ve özel kurum çalışanlarının 'Askıda Ekmek Projesi'yle ilgili farkındalık yaratmak için sahalarda top koşturacağı turnuva çerçevesinde Yozgat ve Tokat'ın ardından son olarak Sivas'ta kura çekimleri yapıldı.

3 ildeki adayların belli olmasının ardından başlayacak turnuvanın bölge şampiyonları ağustosun ikinci yarısında belli olacak. Turnuva sonunda daha önce olduğu gibi bu yıl da ilk üçe giren takım adına şirket askıya ekmek bırakacak. Turnuvada bu yıl Yozgat'tan 22, Tokat'tan 21 ve Sivas'tan 32 takım yer alacak.

SİVAS KONGRESİ'NİN 100'ÜNCÜ YILI TURNUVA İLE RENKLENECEK

Bugün yapılan ve yoğun katılım ile gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, sporun birleştirici gücüne olan inancını dile getirerek, "Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı. Cumhuriyet Kenti Sivas'ımıza bu değerli yıldönümünde biz de Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvamız ile renk katmayı amaçlıyoruz. Spor ve yardımseverliği aynı çatı altıda toplayan turnuvamız herkese hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

ASKIYA BIRAKILAN EKMEK SAYISI 900 BİNE YAKLAŞTI

Askıda Ekmek Projesi'nde ilk adımı Ağustos 2017'de attıklarını anımsatan Tekin, bugüne kadar askıya bırakılan ekmek sayısının 890 bini aşarak 900 bine yaklaştığına işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek adına futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma özelliğiyle geçen yıl başlattığımız Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvamız artık geleneksel hale gelerek Sivas'ın da dışına taştı. Bu yıl turnuvada Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kamu ve özel kurumların çalışanlarından oluşan takımlar yarışacak. Bugün burada yaptığımız kura çekimleri sonrasında takımlarımız sahada profesyonel ligi aratmayacak karşılaşmalara imza atacak. Amacımız Askıda Ekmek Projemizi çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmek. Destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Kura çekimleri öncesi Sivas Valisi Salih Ayhan'ı ziyaret eden İ.Yalçın Tekin, Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası ve proje hakkında bilgi verdi. Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında düzenlenecek olan turnuvaya Valilik olarak destek verdiklerini belirtti.

Sivas'ta düzenlenen spor organizasyonlarını desteklediklerini kaydeden Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ayhan Bayhan, "Futbol bir mücadele sporu. Bu mücadelenin verileceği ve ikincisi düzenlenecek turnuvaya katılan takımların karşılıklı saygı çerçevesinde davranmalarını temenni ediyorum. Bu organizasyonun devamlılığını sağlayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

İkincisi düzenlenecek olan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası sosyal etkinlikler kapsamında örnek bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı (TFFHGD) Çetin Güçyetmez, "Birincisi düzenlenen turnuvadaki başarıyı daha da ileri götüreceği inancıyla Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ve İl Hakem Kurulu olarak projede elimizden gelen her türlü yardımı ve desteği yapmaya hazırız. Bu tür organizasyonların ilimize ve diğer kurumlara da örnek olacağı inancı ile turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diler, müsabakaların centilmenlik içerisinde geçmesini dileriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul