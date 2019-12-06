Spor ve sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni adresi: Dubai

06.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:28

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti dünyanın dört bir yandan gelen turistlerin tatil için en çok tercih ettiği yerlerden biri.



2019 yılının ilk üç çeyreğinde 12 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Dubai, turizm alanında büyümeye devam ediyor. Seyahat pazarının isteklerine göre kendini yenilemeyi başaran bu kent, "sağlıklı yaşam" turizmine oldukça önem veriyor ve yatırım yapıyor. Euronews.com'da Görüntüle