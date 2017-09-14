Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, Tüyap'ta Başladı

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'nın açılışı, organizasyonun gerçekleşeceği TÜYAP'ta yapıldı. Birçok spor branşlarının ve malzemelerinin yer aldığı fuar, 17 Eylül tarihine kadar devam edecek.



Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, 5 salon ve 40 bin metrekarelik kapalı alanda 14 ile 17 Eylül'de TÜYAP'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar alanında gerçekleşen açılış törenine İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, Türkiye Atletizm Federasyon Başkan Vekili Celalettin Deniztoker, Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, Karete Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ve TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü katıldı.



Cemil Boz: "Önemli bir fuar"



Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'nın hayırlı olmasını dileyen Cemil Boz, "Bu kadar değerli spor adamlarının karşısında bulunmaktan çok memnunum. İstanbulumuz her sektörde olduğu gibi sporda da ön planda olan bir il. İstanbul'da bizim denetimimize tabii olan 1200'e yakın spor tesisleri bulunmaktadır.Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu fuarı gerçekleştirenlere şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.



93 farklı ülkeden katılım gerçekleşecek



Türkiye dışında Amerika, Almanya, Çin, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Slovenya'dan 93 farklı markayı bünyesinde barındıran 133 firma ve firma temsilcisi de fuarda ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, 43 ülkeden 200'e yakın bireysel ziyaretçinin yanı sıra tüm masrafları TÜYAP tarafından karşılanmak üzere ağırlanan Sırbistan, Makedonya, Kosova ve Gürcistan'dan 36 satın alma yetkilisi de fuarda yer alacak. - İSTANBUL