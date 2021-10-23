VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak - Haberler Spor
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VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi alan Fatih Karagümrük 17 puanla ligin 5. sırasında yer alıyor.

6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan Hatayspor ise 19 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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