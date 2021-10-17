Vavacars Fatih Karagümrük: 0-1 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vavacars Fatih Karagümrük: 0-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vavacars Fatih Karagümrük: 0-1

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Ali Tuna (xx)ALTAY: Lis (x) - Cebrail (xx), Ceyhun (x) (Dk. 72 Zeki x), Murat (xx) (Dk. 52 İbrahim x), Naderi (xx), Thiam (xx), Poko (xx), Bamba (xx), Pinares (xx) (Dk. 72 Thaciano x), Kappel (xx), Rayan (x) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), İsmail Şencan (xx), Ali Tuna (xx)

ALTAY: Lis (x) - Cebrail (xx), Ceyhun (x) (Dk. 72 Zeki x), Murat (xx) (Dk. 52 İbrahim x), Naderi (xx), Thiam (xx), Poko (xx), Bamba (xx), Pinares (xx) (Dk. 72 Thaciano x), Kappel (xx), Rayan (x) (Dk. 46 Paixao x)

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano (xxx) - Hedenstad (xx) (Dk. 64 Balkovec x), Burak (xx), Zukanovic (xx), Caner (xx), Biglia (xx), Ahmed Musa (x) (Dk. 64 Borini x), Bertolacci (xx) (Dk. 73 Erhun x), Jimmy Durmaz (xx) (Dk. 73 Tunay x), Karamoh (xxx) (Dk. 81 Kerim Frei x), Pesic (xx)

GOL: Dk. 15 Karamoh (Vavacars Fatih Karagümrük )

SARI KARTLAR: Cebrail, Zeki, Paixao ( Altay ), Caner, Karamoh, Balkovec, Tunay (Vavacars Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Altay evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Maçın tek golünü konuk ekip adına 15'inci dakikada Yann Karamoh kaydetti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 15 puanda kalırken, art arda ikinci galibiyetini alan Fatih Karagümrük puanını 17'ye çıkardı.

7'nci dakikada sağdan ceza sahasına giren Kappel geriye çıkardı. Pinares'in vuruşunda kaleci Vivaono topu kornere tokatladı.

13'üncü dakikada Bamba'nın kaptığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Rayan sert vurdu, top üst direğin dibinden auta çıktı.

15'inci dakikada konuk ekip golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Karamoh, Cebrail ile girdiği ikili mücadeleden galip çıktı, hakem Suat Arslanboğa pozisyonu devam ettirdi. Ceza sahasına girip kaleci Lis'ten sıyrılan Karamoh, Altay savunmasını ipe dizerek topu boş kaleye yolladı: 0-1.

36'ncı dakikada Poko kendi çabasıyla sağdan ceza sahasına girip sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı Vavacars Fatih Karagümrük'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada konuk ekipten Zukanovic ceza sahasına doldurdu, kaleye yakın mesafeden Ahmed Musa'nın ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Lis ayağıyla çıkardı.

60'ıncı dakikada sağdan ceza sahasına giren Cebrail, Karamoh'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

90+1'inci dakikada sağdan rakip ceza sahasına giren Kappel'in yerden vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Vavacars Fatih Karagümrük maçı 1-0 kazandı.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Karagümrük zirveyi zorluyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

Karagümrük zirveyi zorluyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Koray Aydın Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nihal Yalçın Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Metin Oktay Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vavacars Fatih Karagümrük: 0-1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 18:46:43. #1.12#