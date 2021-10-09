Van'da amatör spor kulüplerine 1 milyonluk destek

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında amatör spor kulüplerine 1 milyon TL'lik maddi yardım yapıldı.

Edremit ilçesi Fidanlık Parkında gerçekleştirilen etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte spor faaliyetlerini sürdüren 100 amatör kulübe 1 milyon TL nakdi destek yaptıklarını açıkladı. Vali Bilmez, belediyelerin imkan dahilinde amatör spor kulüplerine destek verilebileceğini hatırlatarak, bundan sonra amatör spor kulüpleriyle daha yakından ilgileneceklerini kaydetti. Vali Bilmez, "Belediyemiz bünyesinde spor alanında 8 branşta 533 öğrenciye, 15 antrenörle hizmet verilmektedir. Son iki yılda belediyemizin düzenlediği kurslarda eğitim gören 280 öğrencimizin spor fakültelerine ve meslek yüksekokuluna yerleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca belediyemiz bünyesinde son 3 yılda düzenlenen sürekli eğitim merkezlerinde eğitim gören 500 öğrencimiz üniversitelere ait fakültelerde okuma hakkı kazanmıştır. Önümüzdeki yüzyılda önemli olanın bilgiden ziyade, yetenek ve becerinin olduğunu biliyoruz" dedi.

Gençlerin yeteneklerini geliştirmesi adına herkesin seferber olması gerektiğini dile getiren Bilmez, "Önemli olan sporu izlemek değil bizatihi sporun içinde olmaktır. Milletvekillerimizin girişimleri sonucu Mahalli İdarelerimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol kapsamında ilimizde spor alanında tesislerin temelleri atılmaya başlandı. Bunların bir kısmı bitti bir kısmı da inşallah yakında bitecektir" şeklinde konuştu.

Gençlerin sporla buluşması adına sportif faaliyetlerin yapılacağı alanların Van iline kazandırıldığını dile getiren AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise beden gelişimin yanında gençlerin ruhi gelişimine de ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı 1 milyon TL'lik nakdi yardımdan dolayı teşekkür eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, desteğin faal spor kulüplerine derin bir nefes aldıracağını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Bilmez tarafından amatör spor kulübü temsilcilerine 1 milyon TL tutarındaki temsili çek takdim edildi. Etkinlik, başarılı antrenör ile sporculara plaket takdimi ve ardından hatıra fotoğrafının çekimiyle son buldu.

Etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri, antrenör ve sporcular katıldı. - VAN