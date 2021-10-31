Vali Demirtaş, 1. Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusunun startını verdi

MARDİN (İHA) - Kızıltepe ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın startını vermesiyle başladı.

Vali Mahmut Demirtaş tarafından Tepebaşı Mahallesi Halı Sokağında startı verilen Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde 5 kilometre halk koşusu, 21 kilometre yarı maraton olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen koşuya yerli yabancı 363 sporcu katıldı. 5 kilometrelik halk koşusuna ise 7'de 70'e onlarca vatandaş katılım sağladı.

Vali Demirtaş, gerçekleştirilen etkinlikle amaçlarının bir yandan çocukları ve gençleri spora teşvik etmek bir yandan da kentin tanıtımını sağlamak olduğunu belirtti. İlk defa düzenlenen koşuya sporcu ve vatandaşların yoğun katılımından duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Demirtaş, "Kızıltepe ilçemizde ilk defa düzenlenen yarı maratona hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi katılımın olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Bugün bu etkinliğimizi başlattık inşallah bundan sonra da devamını da getireceğiz. Hem çocuklarımızı spora teşvik etmek istiyoruz hem de ilimizi en güzel şekilde ülkemizde ve uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz. Bu etkinliğin ilimizin tanıtımına ciddi bir katkısının olacağına inanıyorum. Kaymakamımız başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ise, 72'si kadın 291'i erkek sporcu olmak üzere 363 sporcunun koşuya katılım sağladığını belirterek desteklerinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - MARDİN