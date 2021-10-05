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VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı aldı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı aldı

Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen VakıfBank kupasını aldı.

Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenen VakıfBank kupasını aldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde kupayı kazanan VakıfBank'a ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.

İkincilik ödülünü ise Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Suat Güler ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu Eczacıbaşı takımının kaptanı Tuana Boskovic'e verdiler.

Maçın ardından VakıfBank oyuncuları ve teknik heyeti büyük sevinç yaşadı.

En değerli oyuncu Cansu Özbay seçildi

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Cansu Özbay oldu.

Cansu'ya ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan aldı.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Voleybol: 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Voleybol: 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası

 Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Voleybolda 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
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