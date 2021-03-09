SPOR VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

SPOR VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu

09.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:59

VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonuKaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)SALON: TVF Burhan Felek Vestel VoleybolHAKEMLER: Nurper Özbar, Recep KarakoçVAKIFBANK: Maja, Meliha 4, Zehra 15, Haak 15, Michelle 12, Kübra 8, Ayça (L), Gabi 1, Cansu, GözdeECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu 4, Boskovic 29, Hande 3,...

VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA)

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Nurper Özbar, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Maja, Meliha 4, Zehra 15, Haak 15, Michelle 12, Kübra 8, Ayça (L), Gabi 1, Cansu, Gözde

ECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu 4, Boskovic 29, Hande 3, Beyza 3, Elif 2, Thompson 1, Simge (L), Melisa (L), Saliha 4, Fatma 1, Yasemin 2, Mirkovic 1

SETLER: 25-18, 25-19, 25-22

SÜRE: 79 dakika (25', 25', 29')

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 25-18, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek, 7'nci kez kupanın sahibi oldu.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki finale 4-0'lık seriyle başlayan sarı-siyahlılar, hücum performansıyla teknik molaya 12-5 önde girdi. Mola dönüşü de rakibi önünde hücumdaki etkinliğini devam ettiren VakıfBank, ilk seti 25-18 almayı başardı.

İkinci setin başında tamamen üstünlüğü eline alan sarı-siyahlılar, iyi servislerle teknik molaya 12-3 önde girerken, bu seti de 25-19 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Eczacıbaşı VitrA'nın üçüncü sette karşılaşmaya dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-22 finali de 3-0 kazanarak, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu oldu.

Axa Sigorta Kupa Voley'in 'En Değerli Oyuncusu' (MVP) ise VakıfBank'ın orta oyuncusu Zehra Güneş seçildi.

SPOR VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu
SPOR VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu
SPOR VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu
SPOR VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Ali Şansalan Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SPOR VakıfBank, 7'nci kez Kupa Voley şampiyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 22:02:57. #1.14#
title