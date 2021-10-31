UWW Başkanlığına yeniden Lalovic seçildi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanlığına yeniden Nenad Lalovic getirildi.
Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanlığına yeniden Nenad Lalovic getirildi.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası öncesi UWW Genel Kurulu yapıldı.
Kongreye tek aday giren Sırp Lalovic, UWW Başkanlığına yeniden seçildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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