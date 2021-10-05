Uşakspor galibiyet arıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşakspor galibiyet arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 5-1'lik Karatay Termal 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Serkan Afacan'ın istifa ettiği Uşakspor, yarın evinde Anagold 24Erzincanspor önünde çıkış arayacak.

TERMAL, YALOVA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 5-1'lik Karatay Termal 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Serkan Afacan'ın istifa ettiği Uşakspor, yarın evinde Anagold 24Erzincanspor önünde çıkış arayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Bilet fiyatları açık 20, kapalı tribün 30 TL olarak belirlendi. Grupta çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip 3 puanla düşme hattında yer alırken, Erzincanspor'un ise 4 puanı bulunuyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka Seda Sayan
Spor Hamza Hamzaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kenan Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uşakspor galibiyet arıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 12:51:43. #1.11#