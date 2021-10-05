Uşakspor galibiyet arıyor

TERMAL, YALOVA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 5-1'lik Karatay Termal 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Serkan Afacan'ın istifa ettiği Uşakspor, yarın evinde Anagold 24Erzincanspor önünde çıkış arayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Bilet fiyatları açık 20, kapalı tribün 30 TL olarak belirlendi. Grupta çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip 3 puanla düşme hattında yer alırken, Erzincanspor'un ise 4 puanı bulunuyor.

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