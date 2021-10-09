Uşakspor deplasmanda galibiyet arıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Serkan Afacan'ın istifası sonrası hafta içinde Antrenör Veli Özdemir yönetiminde çıktığı sınavda Anagold 24Erzincanspor'u yenerek 2 maçlık yenilgi serisini bitiren Uşakspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek.
TARSUS, MERSİN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Serkan Afacan'ın istifası sonrası hafta içinde Antrenör Veli Özdemir yönetiminde çıktığı sınavda Anagold 24Erzincanspor'u yenerek 2 maçlık yenilgi serisini bitiren Uşakspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek. Tarsus İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Grupta Uşakspor 5 maçta 6 puan toplarken, Tarsus ise aynı periyotta 7 puanı hanesine yazdırdı.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri