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Uşakspor deplasmanda galibiyet arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Uşakspor deplasmanda galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Serkan Afacan'ın istifası sonrası hafta içinde Antrenör Veli Özdemir yönetiminde çıktığı sınavda Anagold 24Erzincanspor'u yenerek 2 maçlık yenilgi serisini bitiren Uşakspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek.

TARSUS, MERSİN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Serkan Afacan'ın istifası sonrası hafta içinde Antrenör Veli Özdemir yönetiminde çıktığı sınavda Anagold 24Erzincanspor'u yenerek 2 maçlık yenilgi serisini bitiren Uşakspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında terleyecek. Tarsus İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Grupta Uşakspor 5 maçta 6 puan toplarken, Tarsus ise aynı periyotta 7 puanı hanesine yazdırdı.


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