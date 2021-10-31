Urlalı Emir Mercanoğlu, Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Rüzgar sörfü ve yelkende son yıllarda uluslararası alanda birçok madalya kazanan İzmirli sporculara Urla EMR Windsurf ve Yelken Kulübü'nden Emir Mercanoğlu da katıldı. Genç sporcu, 23-30 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda U13 kategorisinde üçüncü oldu. Şampiyonada U13 kategorisinde 11 ülkeden 60 sporcu mücadele etti.

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