SPOR Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekte Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekteBeril SÖNMEZ, (DHA) - Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti.

Ünlü futbolcu Ronaldo'dan çocuklarına dezenfekte

Beril SÖNMEZ, (DHA) - Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo evde karantina altında çocuklarının ellerini dezenfekte etti. 35 yaşındaki yıldız, o anları kaydederek 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı.

Koronavirüs salgınının İtalya'da da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giderek kendisini ve ailesini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, örnek olması için çocuklarının ellerini dezenfekte ettiği görüntüleri 208 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabında paylaştı. Serie A ekibi Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına karşı bireysel olarak alınması gereken tedbirler hakkında hayranlarını bilgilendiriyor.

Kaynak: DHA