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Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarını tamamladı

Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan ile yarın deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan ile yarın deplasmanda oynayacağı 2023 Uefa 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler son antrenmanını Karaganda şehrinde bulunan müsabakanın oynanacağı Shakhter Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlıların yarın TSİ 14.00'te Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.

Karşılaşma ASpor'dan canlı yayımlanacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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