Ümit Milli oyuncular Umut Güneş ve Cenk Özkacar'dan açıklamalar

Umut Güneş : İnanıyorum ki daha iyi sonuçlar alacağız

Cenk Özkacar: Üç puan alıp en iyi şekilde devam etmek istiyoruz

Sezer AFŞAR - İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Ümit Milli Takım oyuncuları Umut Güneş ve Cenk Özkacar, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne iyi başlamadıklarını, Kazakistan maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerini vurguladı.

Cenk Özkacar ise ilk iki maçlık kötü gidişatı düzelteceklerine inandığını ifade ederek, "İyi başlangıç olmadı. Hepimiz, böyle devam edeceğini düşünmüyoruz. Bunu bir şekilde düzelteceğiz. Antrenmanda çalıştığımız her şeyi sahaya en iyi şekilde yansıtmanın planlarını yapıyoruz. Sahada iyi çalışmamıza rağmen şanssız sonuçlar aldık. Önümüzde zor bir deplasman maçı var. Ne kadar sert bir maç olacağının farkındayız. Biz de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Arkadaşlık en üst seviyede. İnşallah Kazakistan deplasmanından üç puan alıp yolumuza en iyi şekilde devam etmenin planlarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.