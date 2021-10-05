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Ümit Milli oyuncular Umut Güneş ve Cenk Özkacar'dan açıklamalar

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Haberler | Spor
Ümit Milli oyuncular Umut Güneş ve Cenk Özkacar'dan açıklamalar

Umut Güneş: İnanıyorum ki daha iyi sonuçlar alacağızCenk Özkacar: Üç puan alıp en iyi şekilde devam etmek istiyoruzSezer AFŞAR - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Ümit Milli Takım oyuncuları Umut Güneş ve Cenk Özkacar, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne iyi başlamadıklarını, Kazakistan...

Umut Güneş : İnanıyorum ki daha iyi sonuçlar alacağız

Cenk Özkacar: Üç puan alıp en iyi şekilde devam etmek istiyoruz

Sezer AFŞAR - İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Ümit Milli Takım oyuncuları Umut Güneş ve Cenk Özkacar, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne iyi başlamadıklarını, Kazakistan maçıyla birlikte çıkışa geçeceklerini vurguladı.

Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu 3'üncü maçında 12 Ekim Salı günü deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı ve pas çalışması ile devam etti. Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde Aytemiz Alanyaspor forması giyen Umut Güneş ile Belçika Pro Lig ekiplerinden OH Leuven takımında oynayan Cenk Özkacar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UMUT GÜNEŞ: İNANIYORUM Kİ DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ

Gruptaki ilk iki maçta iyi oyun ortaya koymalarına rağmen şanssız sonuçlar aldıklarını söyleyen Umut Güneş, "Ortamımız çok iyi. Son iki maçta şanssız sonuçlar aldık. Kötü oynamadığımız maçlardı. Önümüzde daha çok maç var. Haftaya Kazakistan ile deplasmanda önemli bir maçımız var, o maça hazırlanıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. İnanıyorum ki daha iyi sonuçlar alabileceğiz" dedi.

Umut Güneş, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un genç oyuncularla daha önce çalışmış olmasına rağmen A Milli Takım'a performansa bakarak oyuncu seçeceğini düşündüğünü ifade etti. Güneş, konuyla alakalı olarak, "Kim olduğunu biliyorum ama daha önce görüşmedik. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Performansa bakıyorlar. Kim iyi performans sergilerse, kim daha iyi olursa onu seçeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

CENK ÖZKACAR: ÜÇ PUAN ALIP EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Cenk Özkacar ise ilk iki maçlık kötü gidişatı düzelteceklerine inandığını ifade ederek, "İyi başlangıç olmadı. Hepimiz, böyle devam edeceğini düşünmüyoruz. Bunu bir şekilde düzelteceğiz. Antrenmanda çalıştığımız her şeyi sahaya en iyi şekilde yansıtmanın planlarını yapıyoruz. Sahada iyi çalışmamıza rağmen şanssız sonuçlar aldık. Önümüzde zor bir deplasman maçı var. Ne kadar sert bir maç olacağının farkındayız. Biz de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Arkadaşlık en üst seviyede. İnşallah Kazakistan deplasmanından üç puan alıp yolumuza en iyi şekilde devam etmenin planlarını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor Haberleri
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Haber: Ümit Milli oyuncular Umut Güneş ve Cenk Özkacar'dan açıklamalar - Haberler Spor
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