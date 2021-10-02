Ümit Milli Futbol Takımı'nda Yusuf Barası aday kadrodan çıkarıldı - Haberler Spor
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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Yusuf Barası aday kadrodan çıkarıldı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Ümit Milli Futbol Takımı'nda Yusuf Barası aday kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda AZ Alkmaarlı oyuncu Yusuf Barası'nın aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda AZ Alkmaarlı oyuncu Yusuf Barası'nın aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 12 Ekim Salı günü Kazakistan'a konuk olacak ay-yıldızlı takımda Yusuf Barası'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Öte yandan, bu oyuncunun yerine Bursaspor'dan Batuhan Kör'ün milli takıma davet edildiği aktarıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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