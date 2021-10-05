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Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak, idman öncesinde sahaya gelerek teknik direktör Tolunay Kafkas ile bir süre sohbet etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kazakistan mücadelesinin taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Ümit Milli Takım, 7 Ekim'e kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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