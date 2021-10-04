Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Uefa 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de antrenmanı takip etti.

Bu arada Fenerbahçeli Berke Özer sakatlığı nedeniyle milli takımın aday kadrosundan çıkarılırken, yerine Göztepeli Arda Özçimen dahil edildi.