Spor Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası başladı

Levent YENİGÜNKEMER (Antalya),(DHA) -

TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda 11 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası, 14 Nisan'a kadar sürecek. Turnuva grekoromen, serbest stil yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, turnuvaya beklenenin üzerinde bir katılım olduğunu belirterek, Bu yıldızlar kategorisi bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü Türk güreşinin alt yapısının en önemli grubu bu. Onun için gelecekte 2024, 2028 olimpiyatlarında bu sporcularımız olimpiyat kadrolarını oluşturacak. O anlamda biz de alt yapıya çok önem veriyoruz Güreş Federasyonu olarak. Bildiğiniz gibi güreş son zamanların zirvede olan branşı. Hala devam eden şu anda da Avrupa Şampiyonası var Romanya'da. Dün serbest stilde sonuçlandı. Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda serbestte takım halinde ikinci oldu. 10 sıklette 7 madalya aldık 3 altın, 3 bronz, 1 gümüş olmak üzere dedi.

Gelecekteki olimpiyat kadrolarını buradan çıkan sporcuların oluşturacağını vurgulayan Tahir Yılmaz, Burada yaklaşık 20 gün önce bu yaş grubunun Türkiye şampiyonları oluştu. Bayanlar, serbest ve grekoromende. Şimdi ikinci ayağı olan Zafer Turnuvası yapılıyor. Burada da sıkletlerin en iyilerini tespit edip Haziran ayında İtalya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızı temsil edecek sporcuları bu kadrolardan ve bu kriteri en iyi duruma getiren sporcularımızı tespit ettikten sonra kadroyu oluşturacağız. Daha sonra ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecekler. Güreş Federasyonu olarak zirvedeyiz. Çıta çok yüksek. Ama biz bu çıtayı hiçbir zaman alt seviyeye düşürmek istemiyoruz. Her zaman üstüne koymak istiyoruz. Gidişat da onu gösteriyor. İnşallah güreş Türk sporunun yüz akı olmaya devam edecek diye konuştu.

Kaynak: DHA