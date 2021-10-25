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Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışları yapıldı

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor
Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışları yapıldı

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı.

SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenen Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı yapıldı.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarış, 12 ülkeden 60 sporcunun katılımıyla start aldı.

Elit kadınlar ve elit erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışta, 4,4 kilometrelik zorlu parkurda 7 tur atan sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonucunda elit kadınlarda Çekya'dan Tvaruzkova Tereza birinci, aynı ülkeden Adela Holubova ikinci, Tayland'dan Warinthorn Phetpraphan üçüncü oldu.

Elit erkeklerde ise Rusya'dan Evgenii Evgrafov birincilik, İsviçre'den Adrin Walter ikincilik, aynı ülkeden Vital Albin üçüncülük kazandı.

Şampiyona, 27 Ekim Çarşamba günü gece yarışlarıyla devam edecek.

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışları yapıldı

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışları yapıldı

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışları yapıldı

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışları yapıldı

AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Haberleri
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