Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanını bir iki gün içinde açıklayacaklarını belirtti.

Sabah Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu & Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Özdemir, "Kulüpler Birliği ile TFF arasında 5 kişiden oluşan yeni çalışma grubu kurduk. Bu arkadaşlarımız, yeni MHK'de hakem sisteminin nasıl geliştirileceğini, bazı kulüplerimizin hep serzenişte bulunduğu adaletli tayin, gözlemci raporları, gözlemcilerin birbirleriyle ilişkileri gibi konularda en ince detayına kadar çalışmalara başladı. Bizim çok değer verdiğimiz MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Bugünlerde yeni MHK Başkanı'nı ve kurulunu tayin ederek yolumuza devam edeceğiz. Bir iki gün içinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz. En kısa zamanda yeni MHK'yi meydana getirirken, bir taraftan da kurulumuz çalışmaları yapıyor. Yeni yıldan veya devre arasından itibaren hakemlik sisteminde nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi oturup kararlaştıracağız. Yeni MHK Başkanı için isimler var, birinde TFF olarak, kulüplere danışarak karar verip yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yayın ihalesi hakkında da bilgi veren Özdemir, 9 kişiden oluşan bir komisyon kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dört kişi Kulüpler Birliğinden, dört kişi TFF'den, bir de sekreterlik yapsın diye TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ı da yayın ihalesi kuruluna alarak çalışmaya başladık. Birinci kademede bize mutlaka bir danışman gerektiği kararını verdik. Danışman aramaya başladık. Dünyada bu konuda ses getiren danışman firmalarından birini seçtik. O firmayla anlaşmayı yaptık ve o çalışmalara başladık. Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz."

"İnşallah ümidimiz Katar için play-off oynamak"

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını aktaran TFF Başkanı, "İnşallah ümidimiz Katar için play-off oynamak. İki maçımız var, bu iki maçı da almak istiyoruz. Bu iki maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı olursa inşallah play-off oynama hakkımız doğacak. Play-off'ta 12 takımlık 3 gruplu bir play-off sistemi olacak. Zor bir süreç ama hedefimiz birinci kademede play-off oynamaktır. Yeni teknik direktörümüz çalışmalara başladı, iki maçımız oldu. Norveç ile berabere kaldık, bize hep ters gelen Letonya deplasmanına gittik, oradan galibiyetle döndük, şu anda iddiamız devam ediyor. İnşallah oradan da çıkarız." şeklinde konuştu.

Nihat Özdemir, hakem kararlarıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında ise "İnsanın olduğu her yerde hata olur. VAR, hakem hatalarını minimuma indirmek için geldi. Ofsaytta başarıya neredeyse yüzde yüz ulaştılar. Diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin ama netice olarak kararı veren gözler. Hem sahada hem de VAR'da olan arkadaşların gözlerinin neyi gördüğüne, nasıl tespit ettiğine müdahalemiz söz konusu değil. Kötü niyetin olmadığına hepiniz inanın, insandır, hata yapabilir, bunu saygıyla karşılayalım. Müesseseyi yıkmayalım. Galipken sesleri çıkmayan yöneticilerin, mağlupken kendi oyuncusunu, teknik direktörünü konuşmayıp sadece hakemi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Bu ligde birbirimizi ne kadar seversek bu ligin kalitesi o kadar artar." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni yayın ihalesiyle kulüplerimizin eskiye döneceğini tahmin ediyoruz"

Kulüplerin bankalarla yaptığı yapılandırma anlaşmalarıyla rahat bir nefes aldığını dile getiren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Belki yüzde yüz çözüm olmasa dahi kulüplerimizin sıkıntılarına yüzde 70-80 çözüm olacak anlaşmalar yürürlükte. Bankalara da teşekkür etmemiz gerekli, Türk futbolu sıkıntı noktasına gelmişti, nefes almamızı sağladı. Kulüplerin mali yapılandırmalarını yaparak, mali disiplinleri sağladılar. Takım harcama limitlerini tespit eden lisans kurulumuz var. Takım harcama limitleriyle üçüncü sezonu geçiriyoruz. İlk sezon kulüplere 'Limitin yüzde 30'unu harcayabilirsiniz.' dedik. Daha sonra takım harcama limiti olan yüzde 30'u yüzde 15'e düşürdük. Aşan var mıdır yok mudur önümüzdeki günlerde belli olacak. Takım harcama limitlerinin sıfır olması gerekiyor. Fakat kulüplerimiz bize rakamsal olarak kayıplar yaşadıklarını gösterdi. Lisans kurulumuzun detaylı incelemesinden sonra bu seneye mahsus olmak üzere 'Yüzde 25 takım harcama limitlerini aşabilirsiniz.' dedik. Başka çaremiz yoktu."

Kulüplerin Avrupa kupalarında başarılı olmasını istediklerinin altını çizen TFF Başkanı, "Artık şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyor, Avrupa'da beş takımdan dört takıma düşme durumumuz var. Kulüpler, UEFA'dan gelen gelirlerin 3'te 1'ini kullanabiliyorlardı, sadece Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın 3'te 2'sini takım harcama limitlerine ilave ettik. Kur artışlarından muzdariptiler ve geçen yıl kur ortalamasını bu yılki harcamalarında sabit olarak aldık. Bu da onları rahatlatıcı bir etken oldu. Kulüplerimize böyle desteklerimiz oldu. Kulüplerin futbolcu lisanslarını alabilmesi için vergi ve borçsuzluk kağıdını bize getirmeleri gerekiyordu, pandemi döneminde bunu geçen sene yapmadık, kulüplerimiz bu konuda bir yıl daha destek olmamızı istedi, bunu da değerlendirdik. Yeni yayın ihalesiyle kulüplerimizin eskiye döneceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Nihat Özdemir, bu sezon takımlara ilk 11'lerinde 8 yabancı oyuncu oynatma hakkı verdiklerini hatırlatarak, "Onuncu hafta itibarıyla takımlarımızın ilk 11'de oynattığı yabancı oyuncu sayısı 6,96, 7 bile değil. Biz onlara 8 oyuncu imkanı verirken, 7 oyuncuyu oynatmışlar. Göztepe 4,54, 5'in altında. Beşiktaş'ta bir Rıdvan yetişti, bunun arkası da gelecek. Biz bu kuralı getirmeseydik inanın yine eski sistemle oynayacaktık. Şenol Güneş döneminde milli takımın ilk 11'inde 2'si Süper Lig'de, 9'u yurt dışında oynayan futbolcumuz vardı. Kuntz dönemindeki ilk maçımızda ilk 11'de 4 Süper Lig, son maçta da bu sayı 6'ya kadar çıktı. 8+3 bu sene, gelecek sene 7+4, bir sonraki sene de 6+5'e düşürmede kesin kararımız var. Herhangi bir olay olmazsa bu kararlarımızı devam ettirmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ay sonu amatör liglerin ve kadın liglerinin başlayacağını açıklayan Özdemir, kadın futbolunda ilk ateşi Beşiktaş'ın yaktığını ve bugün 24 takımlı kadın ligi için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

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