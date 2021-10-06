Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Uğur Orel Oral: "Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum""Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır"Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Yüzme Şubesi Sorumlusu. eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Uğur Orel Oral: "Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum"

"Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır"

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Yüzme Şubesi Sorumlusu. eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Levent'teki tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Uğur Orel Oral, başkanlığı aday olmanın kendisi için bir borç ödeme olduğunu dile getirdi. Uğur Orel Oral, "Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum. Başarımla kulübüme olan borcumu ödedim. Şimdi sıra devletime borcumu ödemeye geldi. Bu nedenle federasyon başkanlığına adayım. Ekibimde yer alan isimlerle ortak noktamız ise hepimiz yüzme sporunun içinden geliyoruz ve kulüpleri temsil ediyoruz. Sporcu, antrenör ve yönetici olarak 35 senedir bu sporun içindeyim. Amacımız bir sistem kurmak. Tüm branşlarda sistemlerin konuşulmasıdır. İleri düzeydeki ülkeler bu sistemi kurmuşlar" dedi.

"BAŞARILI OLMA NEREDEYSE TESADÜFLERE BIRAKILMIŞTIR"

Uğur Orel Oral, gerekli ve doğru uygulamanın yapılmadığını dile getirerek, "Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır. Büyükler kategorisinde az da olsa Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yarışmış, madalya mücadelesine girmiş sporcular vardır. Bizlere düşen sistemin kurulmasıdır. Performans çalışması yapılan her havuzdan bir olimpiyat yüzücüsü çıkararak yüzücü ve antrenör havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri
Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

Acun Ilıcalı'dan yakın dostu Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj

 Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun mu var? Portekizli hoca suskunluğunu bozdu

Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun mu var? Portekizli hoca suskunluğunu bozdu

 Vitor Pereira, Polat Alemdar'a benzetildi! Sosyal medya yıkılıyor

Vitor Pereira, Polat Alemdar'a benzetildi! Sosyal medya yıkılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek İrem Derici
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Hasan Doğan Sergen Yalçın Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:14:02. #1.13#