Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Uğur Orel Oral: "Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum"

"Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır"

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Yüzme Şubesi Sorumlusu. eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Türkiye Yüzme Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

"BAŞARILI OLMA NEREDEYSE TESADÜFLERE BIRAKILMIŞTIR"

Uğur Orel Oral, gerekli ve doğru uygulamanın yapılmadığını dile getirerek, "Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır. Büyükler kategorisinde az da olsa Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yarışmış, madalya mücadelesine girmiş sporcular vardır. Bizlere düşen sistemin kurulmasıdır. Performans çalışması yapılan her havuzdan bir olimpiyat yüzücüsü çıkararak yüzücü ve antrenör havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.