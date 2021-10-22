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UEFA VAR Kursu, Riva'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA VAR Kursu, Riva'da yapıldı

UEFA tarafından 11.'si düzenlenen Video Yardımcı Hakem Kursu, 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

UEFA tarafından 11.'si düzenlenen Video Yardımcı Hakem Kursu, 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden FIFA hakemlerinin katıldığı kursun ilk gününde hakemler teorik eğitimler aldı. Çalışmalara daha sonra saha uygulamaları ve canlı maçlarla devam edildi.

İkinci bölümü Kasım ayında yine Riva'da yapılacak olan kursta, katılımcı hakemlerin VAR Sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

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