UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Fransa

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa şampiyon oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğu Horozlar kazandı. İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadyumu'nda İspanya ile Fransa finalde karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda tempo yükseldi. 64. dakikada İspanya, Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Fransa bu gole cevap vermekte gecikmedi ve 66. dakikada Karim Benzema ile eşitliği yakaladı. 80. dakikada gecenin yıldız isimlerinden Kylian Mbappe sahneye çıktı ve Fransa'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında skorda değişiklik olmayınca Fransa şampiyonluk kupasını kaldırdı. - İSTANBUL

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