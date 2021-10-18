UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. maçlarla sürecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. maçlarla sürecek

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. maçlarla sürecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, yarın saat 19.45'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig ( Almanya )

22.00 Atletico Madrid ( İspanya ) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)

20 Ekim Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Güzel Sözler Tarkan İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. maçlarla sürecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 11:51:55. #1.13#