UEFA, iki Türk hakeme görev verdi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA, iki Türk hakeme görev verdi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
UEFA, iki Türk hakeme görev verdi

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cansu Tiryaki ile Neslihan Muratdağı'nı, Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi.

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cansu Tiryaki ile Neslihan Muratdağı'nı, Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 19-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Cansu Tiryaki Hırvatistan, Neslihan Muratdağı ise Bulgaristan'daki maçlarda görev alacak.

Hırvatistan'daki maçlarda Mürvet Yavuztürk ve Bulgaristan'daki müsabakalarda da de Sedef Aktan yardımcı hakem olarak görev yapacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Muhabiri fena haşladı! Liverpool'un hocası Klopp'u çıldırtan soru

Muhabiri fena haşladı! Liverpool'un hocası Klopp'u çıldırtan soru

 Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı

Ronaldinho'nun son hali herkesi duygulandırdı! Messi, ustasına doya doya sarıldı

 Sergen Yalçın, Avrupa defterini tamamen kapattı: Şansımız yok

Sergen Yalçın, Avrupa defterini tamamen kapattı: Şansımız yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title