UEFA, iki Türk hakeme görev verdi

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Cansu Tiryaki ile Neslihan Muratdağı'nı, Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 19-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Cansu Tiryaki Hırvatistan, Neslihan Muratdağı ise Bulgaristan'daki maçlarda görev alacak.

Hırvatistan'daki maçlarda Mürvet Yavuztürk ve Bulgaristan'daki müsabakalarda da de Sedef Aktan yardımcı hakem olarak görev yapacak.