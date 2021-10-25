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UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Kazakistan ile Fransa arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Kazakistan ile Fransa arasında yarın oynanacak Uefa Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri I grubu müsabakasını yönetecek.

Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrindeki Astana Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gamze Durmuş Pakkan olacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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