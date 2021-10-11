UEFA'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UEFA'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
UEFA'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belarus ile Liechtenstein arasındaki maçı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belarus ile Liechtenstein arasındaki maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Yaşar Kemal Uğurlu, Belarus ile Liechtenstein takımları arasında yarın oynanacak Uefa 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu müsabakasında görev alacak.

Belarus'un Borisov Stadyumu'ndaki karşılaşmada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Aleyna Tilki Tamer Karadağlı
Spor Burak Yılmaz Cristiano Ozan Tufan Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: UEFA'dan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:10:36. #1.13#