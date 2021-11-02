UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Fransa'nın Monaco ile Hollanda'nın PSV takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak Uefa Avrupa Ligi B grubu müsabakasını yönetecek.

Fransa'nın Monaco şehrindeki II. Louis Stadyumu'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

İngiltere'nin Leicester Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise AVAR olarak görev yapacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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