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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler de düdük çalacak.

UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler de düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 6-12 Ekim 2021 tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev yapacak.

Karşılaşmalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy da yardımcı hakem olarak yer alacak. - İSTANBUL

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Haber: UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev - Haberler Spor
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