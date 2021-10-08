UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarında FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler de düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 6-12 Ekim 2021 tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek olan UEFA U19 Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev yapacak.

Karşılaşmalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy da yardımcı hakem olarak yer alacak. - İSTANBUL

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