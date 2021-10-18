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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta başlıyor

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın ve 20 Ekim Çarşamba birer, 21 Ekim Perşembe günü ise 14 karşılaşma yapılacak.

Bir puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe günü 19.45'te Belçika'nın Antwerp takımını ağırlayacak.

Topladığı 4 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise ayı gün 22.00'de Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

17.30 Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan)

20 Ekim Çarşamba:

17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Leicester City (İngiltere)

21 Ekim Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Antwerp (Belçika)

19.45 Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa)

19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

19.45 Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.45 Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka)

22.00 PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray

22.00 West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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