Fenerbahçe-Royal Antwerp maçında Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak

Fenerbahçe'nin Uefa Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Ivanov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak.

Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.