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Ücretsiz spor okullarında yeni dönem başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ücretsiz spor okullarında yeni dönem başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen ücretsiz spor okullarında kayıtlar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen ücretsiz spor okullarında kayıtlar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak için 2012 yılında hayata geçirdiği ücretsiz spor okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Çocukların sporla iç içe büyümesi, hareketli nesiller yetişmesi hedefiyle 9 farklı branşta spor salonları, okullar ve yüzme havuzlarında yapılacak şekilde farklı spor tesislerinde düzenlenecek olan eğitimlerde, 1 grup haftada 2 saat ders alacak şekilde planlanarak 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı çalışma takvimine göre periyotlar halinde gerçekleşecek.

Eğitimlerde kontenjan sınırı bulunmuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından, 6-14 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen ücretsiz spor okullarından 2020-2021 yıllarında 38.218 öğrenci farklı branşlarda spor eğitiminden yararlanırken yeni dönem için kayıtlar başlıyor. 9 farklı spor branşında ve farklı spor tesislerinde gerçekleşecek eğitimlerde, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi ve sporu alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor.

9 branşta eğitim verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz spor okullarında eğitimler, uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Alanında uzman eğitmenler, branş bazlı sportif eğitim programının yanı sıra takım ruhunu, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti ve spor kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlıyor. Eğitimler, çocukların ilgi ve yetenekleri çerçevesinde spor salonları, okullar ve yüzme havuzlarında yapılacak şekilde farklı spor tesislerinde düzenlenecek. Farklı yaş grubunun bulunduğu programlar, cimnastik, atletizm, badminton, güreş, basketbol, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme branşı olmak üzere 9 ayrı spor dalını içeriyor. 4 Ekim'de başlanacak eğitimlerde kontenjan sınırı bulunmadan ilçelerde gelen taleplere göre tüm branşlar açılacak. - KOCAELİ

Ücretsiz spor okullarında yeni dönem başladı

Ücretsiz spor okullarında yeni dönem başladı

Ücretsiz spor okullarında yeni dönem başladı

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