U17 Milli Futbol Takımı, Malta'yı 6-1 yendi - Haberler Spor
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U17 Milli Futbol Takımı, Malta'yı 6-1 yendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
U17 Milli Futbol Takımı, Malta'yı 6-1 yendi

U17 Milli Futbol Takımı, UEFA U17 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ilk maçında karşılaştığı Malta'yı 6-1 mağlup etti.

U17 Milli Futbol Takımı, Uefa U17 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ilk maçında karşılaştığı Malta'yı 6-1 mağlup etti.

Malta'da Hibernians Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 15 ve 78. dakikalarda Semih Kılıçsoy, 32 ve 90+2. dakikalarda Emirhan Acar, 37 ve 57. dakikalarda Arda Güler atarken Malta'nın golünü 67. dakikada Zak Barbara kaydetti. U17 Milli Takımımız eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak.


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