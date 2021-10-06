U17 Milli Futbol Takımı, Malta'yı 6-1 yendi

U17 Milli Futbol Takımı, Uefa U17 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ilk maçında karşılaştığı Malta'yı 6-1 mağlup etti.

Malta'da Hibernians Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 15 ve 78. dakikalarda Semih Kılıçsoy, 32 ve 90+2. dakikalarda Emirhan Acar, 37 ve 57. dakikalarda Arda Güler atarken Malta'nın golünü 67. dakikada Zak Barbara kaydetti. U17 Milli Takımımız eleme turundaki ikinci maçını 9 Ekim Cumartesi günü Karadağ ile oynayacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri