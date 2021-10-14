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TVF Başkanı Üstündağ, AP Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki ile bir araya geldi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
TVF Başkanı Üstündağ, AP Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Czarnecki ile bir araya geldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Polonya Voleybol Federasyonu Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ryszard Czarnecki'yi kabul etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Polonya Voleybol Federasyonu Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ryszard Czarnecki'yi kabul etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Üstündağ, makamında ağırladığı Czarnecki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Polonya'nın voleybolda ekol olmuş bir ülke olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Bu ziyaretleri bizler için çok değerli. Demek ki Türkiye olarak örnek organizasyonlara imza atmışız ki voleybolun geliştirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunması için değer görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Czarnecki de Üstündağ ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında voleybolun gelişimine nasıl katkı sağlayabiliriz diye görüş alışverişinde bulunduk. Değişim programları aracılığıyla hem Türk antrenörler hem de Polonyalı antrenörler her iki ülke de eğitim almalarının voleybolun gelişimi için önemli olabileceğini ifade ettik."

Bu yıl Polonya'da düzenlenen hazırlık turnuvalarında hem kadın hem de erkek Türk takımlarının yer almasından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Czarnecki, "Önümüzdeki yıllarda da bu tür organizasyonları devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'nin voleyboldaki başarısı ortada. Sayın Üstündağ yönetiminde Türk voleybolu harika bir ivme yakaladı, inanılmaz başarılar elde etti." değerlendirmesini yaptı.

Czarnecki, ziyaretin ardından Başkent Voleybol Kampüsü'nü gezerek, tesisler, okul ve öğrenci yurduyla ilgili bilgi aldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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