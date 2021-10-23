Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-0 yenilen Tuzlaspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, skor üretmekte zorlandıklarını söyledi.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tütüneker, ilk defa iç sahada yenildiklerini vurgulayarak, "Bandırmaspor'u tebrik ederiz. İyi bir oyun ortaya koydular. 2-3 haftadan beri üstüne koyamıyor, istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Üretken olmakta sorun yaşadık. Bundan dolayı da 3-0 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Gürsel: "Oyunumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Futbolcularının mücadelesini öven Gürsel, "İyi bir oyunla sahadan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Bandırmaspor camiasına hayırlı olsun. Tuzlaspor çok gol yiyen bir ekip değildi. Biz kontrollü oynadık. Oyunumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz. Son 3 deplasman maçını kazandık. Bunu iç sahaya da yaymak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.