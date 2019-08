SPOR Türkoğlu Dünya Şampiyonası'nda tüm ülkenin gurur duyacağı bir başarı elde etmeyi umuyoruz

Ligimiz şu an Avrupa'nın en iyisi

Federasyon olarak üzerimize düşen görevi şeffaf ve adil şekilde yönetmeye devam edeceğiz

Kaliteli oyuncular ligimizi tercih ediyor

İbrahim ALİOĞLU-Kaan ÜLKER-Sezer AFŞARİSTANBUL, (DHA)-

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Çin'de düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası hakkında ülke ve milli takım olarak hazır olmak için çalıştıklarını ve tüm ülkeyi gururlandıracak bir başarı kazanmak istediklerini ifade ederek, Heyecanlıyız. Bu şampiyona, dünyanın en iyilerinin olduğu bir turnuva. Ülke ve milli takım olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Başta Ufuk hoca olmak üzere tüm ekibe ve oyunculara başarılar diliyorum. İnşallah geçen sene oluşturdukları o motivasyon ve enerjiyle o havayı devam ettirirler ve Çin'e en moralli şekilde giderler. Biz federasyon olarak onların sadece sahaya ve performanslarına konsantre olmaları için gerekeni yapıyoruz. Umarım başta kendilerinin ve ailelerinin sonra da tüm ülkenin gurur duyacağı bir başarı elde ederiz dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

FEDERASYON OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ ŞEFFAF VE ADİL ŞEKİLDE YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Avrupa kupalarında bu sezon yarışacak 11 Türk takımına başarılar dileğinde bulunan Türkoğlu, ayrıca bu sezon Basketbol Süper Ligi'nin güzel ve sorunsuz geçmesini temenni ederek, İki yıldır bizimle güzel işler yapan ve karşılıklı olarak saygılı bir şekilde yollarımızı ayrıldığımız Tahincioğlu ailesine ligimize değer kattıkları için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeni lig sponsorumuzu paylaşacağız. Tüm takımlarımıza yeni sezonda başarılar dilerim. Avrupa'da mücadele edecek tüm takımlarımızı da başarılar. 11 tane takımımız bizi Avrupa'da temsil edecek, hepsinin ülkemizi layıkıyla temsil edeceğine eminim. Ligimiz her geçen gün kalitesini hem organizasyon olarak hem de gelen oyuncular konusunda arttırıyor. Bu senede kulüplerimiz çok kaliteli oyuncular transfer ettiler. Güzel, tüm ülkenin keyif duyacağı, sorunsuz ve herkesin basketbol konuştuğu bir yıl temenni ediyoruz. Bizde federasyon olarak bize düşen görevi daha önceki yıllardaki gibi şeffaf ve adil şekilde yönetmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA TÜM ÜLKENİN GURUR DUYACAĞI BİR BAŞARI ELDE ETMEYİ UMUYORUZ

Çin'de yapılacak Dünya Basketbol Şampiyonası hakkında heyecanlı olduklarını ve tüm ülkenin gurur duyacağı bir başarı elde etmek istediklerini belirten Türkoğlu, Heyecanlıyız. Dünya Şampiyonası dünyanın en iyilerinin olduğu bir turnuva. Umarım dünyadaki tüm basketbolseverlerin de keyif duyduğu bir turnuva olur. Ülke ve milli takım olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Baştan Ufuk hoca olmak üzere tüm ekibe ve oyunculara başarılar diliyorum. İnşallah geçen sene oluşturdukları o motivasyon ve enerjiyle o havayı devam ettirirler ve Çin'e en moralli şekilde giderler. Biz federasyon olarak onların sadece sahaya ve performanslarına konsantre olmaları için gerekeni yapıyoruz. Umarım başta kendilerinin ve ailelerinin sonra da tüm ülkenin gurur duyacağı bir başarı elde ederiz diye konuştu.

LİGİMİZ ŞU AN AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Basketbol Süper Ligi'nin şu an Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu söyleyen Hidayet Türkoğlu, Şu an bizim ligimiz Avrupa'nın en iyi ligi. Takımlarımız da Avrupa'nın en iyilerinden. İki Türk takımımız geçen sene Euroleague'de final four oynadı, biri finale kaldı, dünya çapında kaliteli oyuncular bizim ligi tercih ediyor. Bu durumlar bizi çok memnun ediyor. Bu tip başarılar kulüplerin bireysel başarılarıdır. Kendi vizyonlarını hayata geçirdiklerinden ve böyle kaliteli oyuncuları ülkemize kazandıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Bu tip oyuncuların gelmesi Avrupa'da ligimizi değerli kılıyor. Tüm takımlarımıza gelen sporcuların sağlıklı bir sezon geçirmesini dilerim dedi.

Kaynak: DHA