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Türkiye Yelken Federasyonu Genel Kurulu, 25 Ekim'de yapılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Yelken Federasyonu Genel Kurulu, 25 Ekim'de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Genel Kurulu, 25 Ekim Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Genel Kurulu, 25 Ekim Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak genel kurul saat 10.00'da başlayacak.

Y???????eterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın aynı yerde 26 Ekim Salı günü yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Yelken Federasyonu Genel Kurulu, 25 Ekim'de yapılacak - Haberler Spor
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