Türkiye Yelken Federasyonu Genel Kurulu, 25 Ekim'de yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Genel Kurulu, 25 Ekim Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak genel kurul saat 10.00'da başlayacak.

Y???????eterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın aynı yerde 26 Ekim Salı günü yapılacak.