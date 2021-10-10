Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Genel Kurulu, 7 Kasım'da yapılacak
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu 7 Kasım Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak genel kurul saat 10.30'da başlayacak.
Y???????eterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısı, çoğunluk aranmaksızın aynı yerde 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri