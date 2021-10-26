Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Kurulu başladı

Türkiye Voleybol Federasyonunun 5. Olağan Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Otel'de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı.

2000-2006 yıllarında Voleybol Federasyonu Başkanlığı'nı yapan Hüsnü Can, genel kurulda söz alarak, TRT'nin milli maç yayınlarındaki reklamları, federasyon dergisinde mevcut federasyon başkanının fotoğraflarının yer alması, danışma kurulu, voleybolda yabancı antrenör ve federasyonun logosu hakkında eleştirilerde bulundu.

Söz alan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, eleştirileri kabul etmeyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek kürsüye çıktım. TRT yayın reklamları konusunda, yayın için para ödenirken, yayından para alınır duruma geldik. Bu tabii ki reklamlarla olacak. Bu eleştiri doğru değil. 'Antrenör Sırbistan maçını niye kazanamadı' diyorsun? Bu antrenör bu başarısız da Türkiye'de niye bir tek voleybol alkışlanıyor? Bu maçtır, yenileceksiniz de yeneceksiniz de..."

Eleştirilen Türkiye Voleybol Federasyonu Dergisi'ni eline alan Üstündağ, "Hüsnü ağabey, 'ömrünün sonuna kadar burada federasyon başkanı olacak tek kişisin' diyen sensin. Bugün 'başkanın fotoğrafını görmek istemiyorum' diyorsun. Hüsnü abi bu dergide başkanın fotoğrafı yok, sayfaları tek tek açalım. Tüm sayfalar da 4 fotoğrafım anca vardır. Keşke daha olgun eleştiri yapsaydın da biz de bunu kabul etseydik." diye konuştu.

Üstündağ, danışma kurulu üyeleriyle ilgili eleştirilere değinerek, "Herkes Türkiye Voleybol Federasyonunun danışma kurulu üyesi. Ben danışmadan hiçbir şey yapmıyorum. Kulüplerle, paydaşlarımla istişare etmeden hiçbir şey yapmıyorum. Ben, 'telefonunuz var kapanmayacak, makamınız var kapınız kapanmayacak, hele gönlünüz hiç kapanmayacak. Bunları yapmayan benim yol arkadaşım olamaz.' diyorum." değerlendirmesini yaptı.

"En az yabancı antrenör voleybolda bulunuyor"

Voleybolda milli takımda bir yabancı antrenör olduğunu işaret eden Üstündağ, şunları kaydetti:

"Bu antrenör herkesin gönlünde taht kurdu, kulübünde başarılı oldu. Avrupa'da ve dünyada yılın antrenörü seçildi. Bu milli takım herkesi ekranları başına kilitledi mi? 14 bin kişilik salonda oynayıp da salonu tıklım tıklım doldurup, 5 bin kişinin de dışarıda dışarda dev ekranlarda seyrettiği günleri yaşadık mı? Antrenörlerin, federasyonun, kulüplerin ve sporcuların sayesinde bunlar yaşandı. Futbol milli takımının teknik direktörü yabancı. Basketbol ve futbol takımlarında voleyboldan daha çok yabancı antrenör var. En az yabancı antrenör voleybolda bulunuyor."

Türkiye Voleybol Federasyonunun logosuna da değinen Üstündağ, "Federasyonun logosundaki değişim anketle yapıldı. Camianın, bu ankete katılanların yüzde 96'sı bu logoya 'evet' dedi. Hiç kimse kimsenin çakması değil. Avrupa bizim çakmamız olabilir, biz Avrupa'nın çakması olamayız. Bundan önceki başkanlarımız da bundan sonra gelecek başkanlar da boynunu bükmeyecek, dimdik mücadele edecek." şeklinde konuştu.

Üstündağ'ın konuşmasının ardından eleştirilere cevap vermek isteyen Hüsnü Can'a divan kurulu tarafından genel kurulun sonundaki "Dilek ve öneriler" kısmında söz verileceği söylendi.

Bu durumu kabul etmeyen Can, genel kurulu terk etti.