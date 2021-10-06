Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Kurulu 23 Ekim'de yapılacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Triatlon Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 23 Ekim'de gerçekleştirilecek.
ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 23 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Federasyonun açıklamasına göre, 23 Ekim Cumartesi günü Ankara'da yapılacak genel kurul saat 10.00'da başlayacak.
Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurul toplantısı çoğunluk aranmaksızın 24 Ekim Pazar günü yapılacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri