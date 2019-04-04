Spor Türkiye tekvandoda takım olarak Avrupa şampiyonu oldu

Metin Şahin Türk tekvandosunu izlemeye devam edin

ANTALYA,(DHA) - 14. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonasının son gününde, 2'si altın 4 madalya kazanan Türkiye, takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından Türkiye Tekvando Federasyonunun evsahipliğinde Antalya Kemer'de 26 ülkeden 541 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona üçüncü gün müsabakalarıyla sona erdi. Şampiyonanın son gününde 7 kategoride müsabakalar yapılırken, Türkiye 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

İlk iki gün sonunda 5 altın, 11 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan Türkiye, şampiyonayı 7'si altın, 11'i gümüş ve 9'u bronz olmak üzere 27 madalya ile tamamladı. Türkiye, bu sonuçlarla Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye 2015 yılında Sırbistan ve 2017 yılında Yunanistan'da yapılan Avrupa şampiyonalarında ardından üst üste üçüncü kez zirveye çıkmayı başardı. Türkiye'nin ardından, Danimarka 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile ikinci, Almanya 4 altın, 7 gümüş ve 11 bronz madalya ile üçüncü sırayı aldı. Genel sıralamada birinci olan Türkiye, erkek takım sıralamasında da zirveye çıktı. Türkiye'yi İngiltere ve Danimarka takip etti. Kadınlarda ise Danimarka ilk sırayı alırken, Almanya ikinci, Rusya üçüncü oldu.

BAŞKAN ŞAHİN TÜRK TEKVANDOSUNU ZLEMEYE DEVAM EDİN

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, Antalya'da 3 gün süren şampiyonanın ardından takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı başardık. Bunu üst üste 3'ncü kez başarıyoruz. Çok önemli bir başarı. Bu başarıda tüm emeği geçenleri alınlarından öpüyor, şükranlarımı sunuyorum. Poomsae, taekwondo için çok önemli. 2020'ye giden her yolda başarımız sürüyor. Türk taekwondosunu izlemeye devam edin ifadelerini kullandı.

Türkiye, adına son gün madalya kazanan sporcular ise şu şekilde

ALTIN

Mustafa Yılmaz-Volkan Yalçınkaya-Hayri Temel Alper (Erkek Takım 30 Yaş Üstü)

Elif Aybüke Yılmaz-Muhammet Emir Yılmaz (Çiftler 30 Yaş Altı)

BRONZ

Serap Pekcan-Yıldız Örs-Safiye Yalçın Türk (Kadın Takım 30 Yaş Üstü)

Hayrunnisa Aygün (Yıldız Bireysel Kadın)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA