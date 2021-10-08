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Türkiye Tekvando Federasyonu Genel Kurulunun tarihi belli oldu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Tekvando Federasyonu Genel Kurulunun tarihi belli oldu

Türkiye Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 7 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 7 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise toplantının 8 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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