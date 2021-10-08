Türkiye Tekvando Federasyonu Genel Kurulunun tarihi belli oldu
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 7 Kasım'da Ankara'da yapılacak.
ANKARA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanması halinde 7 Kasım'da Ankara'da yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise toplantının 8 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri