Türkiye Süper Enduro Şampiyonası final yarışları, Kocaeli'de başladı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.
KOCAELİ (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı.
Antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk etap yarışlarının gerçekleştirildiği şampiyonada, izleyiciler keyifli anlar yaşadı.
Organizasyona katılan sporcular, "Super EnduroGP", "Enduro Prestij (EP)", "Enduro Usta (EU)", "Enduro Hobi (EH)", "Enduro Genç (EG)" ve "Enduro Veteran (EV)" sınıflarında mücadele ediyor.
Yarın gerçekleştirilecek 2. ve 3. etap yarışları sonucunda "Türkiye'nin en iyi endurocuları" belli olacak.
AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri