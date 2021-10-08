Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 5. olağan genel kurulu 4 Kasım'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 5. olağan genel kurulu ve olağan mali genel kurulu, 4 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantı 4 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında yapılacak.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 5 Kasım'da aynı yer ve saatte olacak.