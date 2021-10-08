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Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 5. olağan genel kurulu 4 Kasım'da yapılacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 5. olağan genel kurulu 4 Kasım'da yapılacak

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 5. olağan genel kurulu ve olağan mali genel kurulu, 4 Kasım'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 5. olağan genel kurulu ve olağan mali genel kurulu, 4 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantı 4 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında yapılacak.

Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 5 Kasım'da aynı yer ve saatte olacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 5. olağan genel kurulu 4 Kasım'da yapılacak - Haberler Spor
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