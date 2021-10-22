Türkiye şampiyonu zabıtanın yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan milli sporcu 31 yaşındaki Yasin Ayrancı, İspanya'da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

Merzifon Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Ayrancı, kilo almak için başladığı sporda, Antalya'da 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Ayrancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıl önce fitness ile tanıştığını anlattı.

Spora başladığında 20 yaşında olduğunu belirten Ayrancı, "O zamanlar çok zayıftım. Kendime, 'bir şeyler yapmam lazım, kilo almam lazım' dedim. Çok sevdiğim bir arkadaşım bu işle uğraşıyordu. Beni bu spora yönlendirdi. Ufaktan başladım. Baktım kilo almaya başladım, vücut oturmaya başladı. Benim sporumun bu olduğuna karar verdim." diye konuştu.

"Hem zabıta memuruyum hem sporcu"

İyi beslenme ve sıkı sporla şampiyonaya hazırlandığını, bunun yanında işini de en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ifade eden Yasin Ayrancı, şöyle konuştu:

"2012 yılında askeri personeldim. 2020 yılında kurum değiştirerek açıktan atama ile Merzifon Belediyesinde zabıta memuru olarak göreve başladım. Bu spor benim hayatıma çok şey kattı. Öncelikle askeri okullara girdikten sonra direncimi, gücümü, kuvvetimi artırdı. Kendi gelişimim üst safhada oldu. Artık bu sporu yapmadığım zaman rahatsız olduğumu söyleyebilirim. Hayatım iş, antrenman ve ailemden ibaret. Her sabah saat 06.00'da kalkıyorum. İlk önce kardiyo sonra kahvaltı ve oradan işime yetişiyorum. İşin ardından dinlenip antrenmanlarımı yapıyorum. Bu süreçte eşim hep arkamda."

Üst üste elde ettiği başarıların kendisine cesaret verdiğini vurgulayan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Bu sporda 2016 yılında profesyonelliğe adım attım. 2017 yılında ilk yarışımı yaptım. Atletik fizik kategorisinde Ankara bölge şampiyonu oldum. 2018 yılında Türkiye şampiyonasına çıkmaya karar verdim ve büyük erkekler fizik sıkletinde Türkiye 3'üncüsü oldum. 2020 yılında tekrardan yarıştım. 'Şampiyon olacağım' dedim ve çıktım. Tekrar Türkiye 3'üncüsü oldum. Bu sefer daha fazla azimle daha fazla disiplinli, dirayetli çalışma sergiledim. '2021 yılı benim yılım olacak' dedim. Çok güzel sistemli bir şekilde çalışmaya başladım. Sabahın erken saatlerinde kalktım, çalıştım, beslenmemi düzenli bir şekilde yaptım. Antrenmanlarıma çok sıkı şekilde asıldım. İçime de bir his doğmuştu. Şampiyon olacağımı hissediyordum. Çıktım, savaştım ve Türkiye şampiyonu oldum. Milli takıma girmeye hak kazandım."

Hayalini kurduğu milli formayı giymenin mutluluğunu, dünya şampiyonasına katılmanın da gururunu yaşadığını aktaran Ayrancı, "Şimdi ülkemi 3-8 Kasım tarihlerinde İspanya Barselona'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda temsil edeceğim. Milli formayı giymeyi hep çocukluğumdan beri hayal ediyordum. Rabbim nasip etti bana. İnşallah çıkıp, savaşıp, ülkeme altın madalyayı getireceğim. Ben bayrağına, vatanına, milletine aşık bir insanım. Çocukluğumdan beri heves ettiğim, istediğim bir şeydi. İspanya Barselona'da İstiklal Marşı'mızı okutacağım. Bayrağımızı göndere çekeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.