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Türkiye şampiyonu Yenişehir'den

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye şampiyonu Yenişehir'den

İstanbul'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda Bursa Yenişehir Belediyespor'lu Osman Emre Kula, Türkiye şampiyonu oldu.

İstanbul'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda Bursa Yenişehir Belediyespor'lu Osman Emre Kula, Türkiye şampiyonu oldu.

Yenişehir Belediyesporlu sporcular katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde etmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda Yenişehir Belediyespor'lu Osman Emre Kula, Türkiye şampiyonu oldu. Emre Kula, bu başarısıyla İran'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda milli takımdaki yerini aldı. Belediye Başkanı Davut Aydın, "Sporcumuzu ve hocamız Cemil Çakır'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcumuzun daima yanındayız" dedi.

Antrenör Cemil Çakır ise, "2016 yılında engelli sporcu arayışına girdik. Emre Kula, evinde oturuyordu. İstikrarlı bir çalışma gösterdi. 2017'de Türkiye şampiyonu ve olimpiyat 5'incisi oldu. Sakarya'da Türkiye şampiyonu oldu. Kasım ayında İran'daki dünya şampiyonasına katılacak. Önümüzdeki yıl 22 Mayısta Brezilya'da yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatı'na katılacak" dedi. - BURSA

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