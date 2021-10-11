Türkiye şampiyonu milli boksör Gökay Yılmaz'ın hedefi Avrupa'da madalya - Haberler Spor
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Türkiye şampiyonu milli boksör Gökay Yılmaz'ın hedefi Avrupa'da madalya

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor
Türkiye şampiyonu milli boksör Gökay Yılmaz'ın hedefi Avrupa'da madalya

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Gökay Yılmaz, Avrupa'da derece yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU (AA) - Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör Gökay Yılmaz, Avrupa'da derece yapabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gökay, Karadağ'da 15 Ekim'de başlayacak Gençler Avrupa Boks Şampiyonası için Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde yumruk sallıyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşında ağabeyiyle boksa başladığını söyledi.

Daha sonra ağabeyinin boksu bıraktığını, kendisinin ise devam ettiğini anlatan Gökay, "Hocam sayesinde ben bırakmadım ve boksu sürdürdüm. Üç kez Avrupa Şampiyonası'na gittim ancak talihsizlik oldu, yenildim. Bu sene hedefim altın madalya." dedi.

Milli boksör, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, kamp merkezinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

"Çok çalışıyorum'

Avrupa Şampiyonası'na katılacak Genç Erkekler Milli Takımı'nda yer aldığını aktaran Gökay Yılmaz, şunları kaydetti:

"Beş kez Türkiye şampiyonu oldum. Bunun yanına Avrupa şampiyonluğunu da eklemek istiyorum. Onun için çok çalışıyorum. Burada güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Kondisyon ve teknik ağırlıklı idmanlar yapıyoruz. Daha güzel seviyelere gelmeye çalışıyoruz."

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor Haberleri
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